Кудерметова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла датчанке Каролине Возняцки во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.

36-я ракетка мира Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету 112-й ракетки мира Возняцки 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира датская теннисистка сыграет с Эммой Наварро (США).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Возняцки (Дания, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4