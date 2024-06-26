Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:25

Кудерметова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла датчанке Каролине Возняцки во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.

36-я ракетка мира Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету 112-й ракетки мира Возняцки 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира датская теннисистка сыграет с Эммой Наварро (США).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Возняцки (Дания, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Каролин Возняцки
4
2
Читайте также
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Турция сыграет с Чехией в матче Евро 26 июня
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Cамсонова проиграла Синяковой во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Рахимова проиграла Монтгомери в квалификации Уимблдона

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости