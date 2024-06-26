Кудерметова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла датчанке Каролине Возняцки во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.
36-я ракетка мира Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету 112-й ракетки мира Возняцки 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале турнира датская теннисистка сыграет с Эммой Наварро (США).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Возняцки (Дания, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4
Новости