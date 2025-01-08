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Сегодня, 11:10

Вероника Кудерметова обыграла Осорио во втором круге турнира в Хобарте

Камила Абдурахманова
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила Камилу Осорио из Колумбии во втором круге турнира в Хобарте.

Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:1. 27-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустив при этом 6 двойных ошибок. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Ее соперница сделала 1 эйс при 5 двойных ошибках и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале соревнований Кудерметова поборется с Элизе Мертенс из Бельгии или Ренатой Сарасуа из Мексики.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:4, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
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