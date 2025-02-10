Вероника Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Дохе
Россиянка Вероника Кудерметова и представляющая Тайвань Чань Хаочин пробились во второй круг парного турнира в Дохе.
В первом круге теннисистки обыграли дуэт Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты.
В следующем матче Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Пейтон Стирнс/Луиза Стефани (США/Бразилия, WC).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 5) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:3, 6:4
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