Вероника Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова и представляющая Тайвань Чань Хаочин пробились во второй круг парного турнира в Дохе.

В первом круге теннисистки обыграли дуэт Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты.

В следующем матче Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Пейтон Стирнс/Луиза Стефани (США/Бразилия, WC).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 5) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:3, 6:4