Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин не смогли пробиться в 1/4 финала парного турнира в Штутгарте.

В первом круге они уступили дуэту Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) со счетом 2:6, 6:3, 5:10. Матч длился 1 час 21 минуту.

Бабош и Стефани в следующем матче сыграют с дуэтом Елена Остапенко/Даяна Ястремская (Латвия/Украина).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 3) — 6:2, 3:6, 10:5