Вероника Кудерметова: «Это был безумно тяжелый матч»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отметила, что матч с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (7:6 (7:4), 1:6, 7:5) на старте турнире в Петербурге получился очень тяжелым.

В следующем матче россиянка сыграет с голландкой Кики Бертенс.

— Это был безумно тяжелый матч, я даже не могу сказать, за счет чего перевернула игру, — цитирует «РИА Новости» Кудерметову. — Просто надо было работать, и у меня это получилось.

Прошлый год я закончила в топ-40 рейтинга, поэтому было много требований, ожиданий от этого сезона. Поэтому было не все гладко, ведь поставила себя в определенные рамки. Стараюсь откинуть все мысли и работать без каких-либо ожиданий. Хочу сделать «рефреш».