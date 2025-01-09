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Сегодня, 12:44

Кудерметова завершила выступление в турнире в Хобарте

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Хобарте.

В четвертьфинальном матче 27-летняя спортсменка уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс, несмотря на победу во втором сете «с баранкой» — 1:6, 6:0, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале турнира Мертенс встретится с Майей Джойнт из Австралии.

Теннис
Вероника Кудерметова
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