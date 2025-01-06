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Сегодня, 14:23

Вероника Кудерметова с победы над Коччаретто стартовала на турнире в Хобарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге турнира в Хобарте — 7:5, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Кудерметова сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету итальянки 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге россиянка сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:0

Теннис
Вероника Кудерметова
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