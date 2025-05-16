Кудерметова сыграет в финале парного турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили австралиек Сторм Хантер и Эллен Перес в полуфинале турнира в Риме — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 12 минут.
В финале Кудерметова и Мертенс встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, которые ранее в полуфинале обыграли других россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия) — 6:2, 6:2
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