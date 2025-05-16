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16 мая 2025, 21:30

Кудерметова сыграет в финале парного турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили австралиек Сторм Хантер и Эллен Перес в полуфинале турнира в Риме — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 12 минут.

В финале Кудерметова и Мертенс встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, которые ранее в полуфинале обыграли других россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия) — 6:2, 6:2

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Теннис
Вероника Кудерметова
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