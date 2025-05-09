Теннис
9 мая, 21:28

Кудерметова и Мертенс с победы стартовали на парном турнире в Риме

Алина Савинова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили венгерку Тимеа Бабош и Луизу Стефани из Бразилии на старте парного турнира в Риме.

Встреча длилась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу российско-бельгийского дуэта.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Си Сувэй из Тайваня и представительница Латвии Елена Остапенко.

Ранее в пятницу Кудерметова одержала победу над американкой Амандой Анисимовой и вышла в третий круг турнира в Риме в одиночном разряде.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) — 6:4, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
  • Из Алматы

    Вероника молодец; через два часа после победы над Амандой ещё и в паре победила. Правда, следующие соперницы гораздо серьёзнее - Остапенко с Шувэй.

    09.05.2025

    Takayama

