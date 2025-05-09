Кудерметова и Мертенс с победы стартовали на парном турнире в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили венгерку Тимеа Бабош и Луизу Стефани из Бразилии на старте парного турнира в Риме.
Встреча длилась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу российско-бельгийского дуэта.
Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Си Сувэй из Тайваня и представительница Латвии Елена Остапенко.
Ранее в пятницу Кудерметова одержала победу над американкой Амандой Анисимовой и вышла в третий круг турнира в Риме в одиночном разряде.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) — 6:4, 6:2