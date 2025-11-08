Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали чемпионками Итогового турнира WTA-2025 в парном разряде.

В финале спортсменки в двух сетах обыграли венгерку Тимеа Бабош и представительницу Бразилии Луизу Стефани — 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча длилась 1 час 39 минут. Российско-бельгийский дуэт 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бабош и Стефани 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере стали победительницами парного Итогового турнира. В финале 2022 года они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — 7:6 (7:4), 6:1