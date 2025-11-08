Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

8 ноября, 17:49

Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Алина Савинова
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали чемпионками Итогового турнира WTA-2025 в парном разряде.

В финале спортсменки в двух сетах обыграли венгерку Тимеа Бабош и представительницу Бразилии Луизу Стефани — 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча длилась 1 час 39 минут. Российско-бельгийский дуэт 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бабош и Стефани 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере стали победительницами парного Итогового турнира. В финале 2022 года они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — 7:6 (7:4), 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Вероника Кудерметова
Читайте также
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий Ушкачев

    Тухлый ответ. Какие инсайды от Кассиля на АО?

    09.11.2025

  • Каша из топора

    Радость болельщикам, пример для подрастающего поколения!

    08.11.2025

  • hаnt64

    Мужчинам с итоговым везет больше. Лучше играть перед ценителями, чем метать бисер перед верблюдАми.

    08.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    На их месте должны были быть Миррочка Андреева и Диана Шнайдер. Писали уже? Тогда первым буду.

    08.11.2025

  • _Mike N_

    Повезло Веронике, что бельгийка согласиласьс ней играть в паре, иначе никакихтитулов у Кудермотовой не было бы ! А журналистам не мешало бы поставить в статью и фото бельгийки. Мертенс в этом дуэте все-таки была главная !

    08.11.2025

  • Алехандрохорс

    Что и требоволось доказать. С победой Веронику и Элизу! Они просто технически лучше и вообще Стройнушки!)

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Первый сет финала все решил.

    08.11.2025

  • Skorz.

    Историческая Победа , для российской теннесистки , пусть и в паре ! Во втором сете , это поняли и соперницы !) Вкус победы , приправленный вкусом больших денег , видимо самый вкусный день в жизни Вероники !)

    08.11.2025

  • belaruss

    Мододчинки, поздравления!! Похоже финал был выигран ещё вчера в сумасшедшем по накалу полуфинальном матче

    08.11.2025

  • Haiaxi

    Браво, Вероника! Молодец, Мертенс. А то всё МиДи, МиДи. Кто хочет играть, тот выигрывает!

    08.11.2025

  • Кот-матрос

    Теперь, Вероника, тебе наверное стало ясно, что твой путь только пары играть! ----------- Пру кругов на ТБШ и хватит, все силы на пару.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Главное - первый. Дальше успокоились.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Умеют. Поздравления)) Хорошо спелись.

    08.11.2025

  • capitan76

    Первый сет канешна валидольный)) Дальше - просто красавицы! Мои поздравления!!!

    08.11.2025

  • Из Алматы

    В первом сете Вероника, а особенно Элизе ещё слишком нервничали, но во втором их техническое преимущество стало явным. О чём говорить, если у Элизе - пять титулов ТБШ в паре (2 ещё в 2019 и 2021 годах в паре с Соболенко, 2 - с Шувэй, и 1 - с Вероникой уже в этом году), да ещё один титул Итогового - с Вероникой в 23-ем году. Опыт сыграл свою роль.

    08.11.2025

  • bussel61

    МОЛОДЧИНКИ! Второй сет был просто образцово-показательным!

    08.11.2025

    • Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция финала WTA Finals начнется в 19.00 мск

    Арина Соболенко и Елена Рыбакина: онлайн-трансляция финала WTA Finals

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости