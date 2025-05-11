Кудерметова и Мертенс вышли в 1/4 финала турнира в Риме в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили представительниц Тайваня и Латвии Си Сувэй и Елену Остапенко.

Встреча длилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу российско-бельгийского дуэта.

За выход в полуфинал Кудерметова и Мертенс поспорят с победительницами матча Айша Мухаммад/Деми Схурс — Софья Кенин/Людмила Киченок.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4) — 7:5, 6:2