27 сентября, 15:03

Кудерметова и Мертенс с победы стартовали на парном турнире в Пекине

Алина Савинова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс обыграли китайский дуэт Чань И Тан и Ван Сиюй в первом круге парного турнира в Пекине — 6:2, 4:6, 10:5.

Встреча длилась 1 час 27 минут. За игру Кудерметова и Мертенс 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в четвертьфинал россиянка и бельгийка поборются с японкой Мию Като и представительницей Венгрии Фанни Столлар.

Теннис
Вероника Кудерметова
