Вероника Кудерметова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила швейцарку Белинду Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати — 6:4, 7:6 (7:0).
Игра продолжалась 2 часа.
Россиянка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Бенчич одна подача навылет, пять «двойных» и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 16) — Айла Томлянович (Австралия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
