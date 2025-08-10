Вероника Кудерметова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила швейцарку Белинду Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати — 6:4, 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 2 часа.

Россиянка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Бенчич одна подача навылет, пять «двойных» и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 16) — Айла Томлянович (Австралия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6 (7:0)