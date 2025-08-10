Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 августа, 20:25

Вероника Кудерметова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила швейцарку Белинду Бенчич во втором круге турнира в Цинциннати — 6:4, 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 2 часа.

Россиянка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Бенчич одна подача навылет, пять «двойных» и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 16) — Айла Томлянович (Австралия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6 (7:0)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Вероника Кудерметова
Читайте также
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
Популярное видео
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Фифка, лучше озаботься подбором для себя доктора подходящего, а то кукуха твоя едет неспеша, тихо шифером шурша.

    10.08.2025

  • Алехандрохорс

    Отличная победа от Вероники Кудерметовой. Фееричный тайбрейк. Мои поздравления. И это после предыдущих 0:6; 0:6 от Бенчич. Кстати, извиняюсь, что в предыдущем посте сказал, что всё в дамском теннисе на американском континенте, кроме финала Ани Калинской у россиян беспросветно. Вероника - приятное исключение. Она и в Монреале была в шаге от победы над Гауф в третьем круге и в Цинцинате уже в третьем круге и одержала там и здесь по 2 победы. Держит хороший уровень и уверенно прогрессирует в рейтинге. Молодец.

    10.08.2025

  • hаnt64

    А если Веронике подобрать тренера-абьюзера, может она тоже к десятке приблизится?

    10.08.2025

    • Соболенко — о сотрудничестве с Мирным: «Он дал мне несколько советов по подаче, которые уже работают»

    Самсонова и Меличар вышли во второй круг парного турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости