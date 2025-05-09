Кудерметова победила 17-ю ракетку мира Анисимову во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой во втором круге турнира в Риме.

Встреча длилась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу представительницы России. За игру Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету ее соперницы 2 эйса, 11 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в 1/8 финала «тысячника» россиянка поборется с британкой Эммой Радукану.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Аманда Анисимова (США, 15) — 7:6 (7:5), 7:5

Эмма Радукану (Великобритания) — Жиль Тайхманн (Швейцария, LL) — 6:2, 6:2