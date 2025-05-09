Теннис
9 мая, 18:20

Кудерметова победила 17-ю ракетку мира Анисимову во втором круге турнира в Риме

Алина Савинова
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой во втором круге турнира в Риме.

Встреча длилась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу представительницы России. За игру Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету ее соперницы 2 эйса, 11 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в 1/8 финала «тысячника» россиянка поборется с британкой Эммой Радукану.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Аманда Анисимова (США, 15) — 7:6 (7:5), 7:5

Эмма Радукану (Великобритания) — Жиль Тайхманн (Швейцария, LL) — 6:2, 6:2

Теннис
Аманда Анисимова
Вероника Кудерметова
  • authentiction

    +

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Это кстати, да. У Аманды слишком примитивный теннис для грунта, она и на харде невынужденных много делает даже побеждая, а тут-то уж для её агрессии посложнее.

    09.05.2025

  • andyk82

    А почему проигнорировали результат newавстралийки? Ведь за пределы 20ки рвется...

    09.05.2025

  • Из Алматы

    Победа хорошая, хотя и не без "качелей", особенно во втором сете. Но, справедливости ради, Аманда последнее время на грунте вообще не блещет, и делает много ошибок. В Мадриде проиграла в первом же матче Стирнс, здесь - Веронике... И, что-то мне подсказывает; маловероятно, что и на РГ сумеет показать хороший результат...

    09.05.2025

  • Иван Л.

    Даже не планировал смотреть, чтобы через 15минут игры не ругнувшись: ну как всегда... выключить. А тут воно чего, Михалыч) Даже интересно стало, чего там было.

    09.05.2025

  • hant64

    Вот здесь жалею, что не посмотрел, следил только за счётом, и второй сет был очень интригующий - Кудерметова и вела 3:0, и проигрывала 3:4, и всё же смогла брейк сделать в 12-м гейме, избежав второго тай-брейка, а там как знать, как могло повернуться. Но отличилась Вероника однозначно, Анисимова уже ближе к топам, и играет соответственно.

    09.05.2025

  • Демеч

    Вероника молодец, одолела соперницу с очень хорошим стартом в сезоне.Хотелось бы видеть такой игры от неё почаще, ведь потенциал однозначно есть.

    09.05.2025

  • Atoms

    Неожиданно приятно, молодец Вероника!

    09.05.2025

