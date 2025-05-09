Кудерметова победила 17-ю ракетку мира Анисимову во втором круге турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой во втором круге турнира в Риме.
Встреча длилась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу представительницы России. За игру Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету ее соперницы 2 эйса, 11 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
За выход в 1/8 финала «тысячника» россиянка поборется с британкой Эммой Радукану.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Аманда Анисимова (США, 15) — 7:6 (7:5), 7:5
Эмма Радукану (Великобритания) — Жиль Тайхманн (Швейцария, LL) — 6:2, 6:2