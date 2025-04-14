Вероника и Полина Кудерметовы поднялись на одну позицию в рейтинге WTA
Российские теннисистки Вероника и Полина Кудерметова поднялись на одну строчку в рейтинге WTA.
Вероника занимает 51-е место, а ее сестра Полина — 54-е.
В топ-10 рейтинга без изменений: лидирует белоруска Арина Соболенко, в тройке идут полька Ига Свентек и американка Джессика Пегула. Россиянка Мирра Андреева занимает 7-е место.
Рейтинг WTA от 14 апреля:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 541
2. Ига Свентек (Польша) — 7470
3. Джессика Пегула (США) — 6101
4. Коко Гауфф (США) — 6063
5. Мэдисон Киз (США) — 4999
6. Ясмин Паолини (Италия) — 4843
7. Мирра Андреева (Россия) — 4775
8. Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4243
9. Паула Бадоса (Испания) — 3821
10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808
13. Диана Шнайдер (Россия) — 2913
19. Людмила Самсонова (Россия) — 2150
22. Екатерина Александрова (Россия) — 1913
31. Анна Калинская (Россия) — 1622
38. Анастасия Потапова (Россия) — 1384
49. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173
51 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1083
54 (55). Полина Кудерметова (Россия) — 1054
75. Анна Блинкова (Россия) — 862
83. Камилла Рахимова (Россия) — 814
97. Эрика Андреева (Россия) — 742