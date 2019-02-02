Вера Звонарева: "В теннисе бывает так, что ты думаешь, что играешь здорово, а потом выходишь и проигрываешь"

Российская теннисистка Вера Звонарева после победы над Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге отметила, что не думает о форме, в которой находится. Она также отметила, что нужно очень грамотно подходить к своему восстановлению.

– Вы уже играли в полуфинале в Шэньчжэне, но матч не очень сложился для вас. Проанализировали ли вы его? Что не хватило вам тогда до победы? Может быть, вы тогда плохо себя чувствовали, поэтому снялись по ходу встречи? Какие ошибки учтете завтра, чтобы матч сложился лучше?

– Во-первых, нужно очень грамотно подходить к своему восстановлению, - приводит пресс-служба турнира слова Звонаревой. - Конечно, после Шэньчжэня были сделаны определенные выводы именно в плане подготовки. Были также учтены мои травмы, поэтому после этого турнира я усердно работала с физиотерапевтами и с тренером по фитнесу, чтобы избавиться от всех травм, и привести себя в ту физическую форму, чтобы я могла выдерживать много трехсетовых матчей подряд. В том матче я просто не была готова играть.

До этого у меня были очень тяжелые поединки, я получила небольшую травму и просто не смогла сыграть на том уровне, на котором нужно было. Я надеюсь, что завтра удастся избежать этих проблем, что я восстановлюсь и буду готова на 100%.

– Ощущаете ли вы себя этом турнире в своей оптимальной физической форме?

– Очень сложно говорить об оптимальной форме. В теннисе бывает так, что ты приезжаешь на турнир, и тебе кажется, что ты вообще по мячу не попадаешь, ничего не чувствуешь, а в итоге выигрываешь его. Или наоборот: ты думаешь, что играешь здорово, а потом выходишь и проигрываешь 6/0, 6/0 кому-нибудь, а потом думаешь: "Как это все могло произойти?!".

Теннис – удивительная игра в этом плане, поэтому я совершенно не задумываюсь о том, в какой форме я нахожусь. Наверное, одна из моих целей – даже об этом и не думать. Я хочу думать только о том, что мне нужно сделать, чтобы завтра я смогла продемонстрировать свою лучшую игру и доставить как можно больше неудобств своей сопернице.

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