Вера Звонарева: "Уровень теннисистов в целом повысился"

Россиянка Вера Звонарева, которая выступает в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) с 1999 года, считает, что за это за это время уровень мастерства соперниц значительно вырос. По ее словам, теперь уже невозможно победить в турнире только на одном везении и опыте.

- Уровень повысился в целом теннисистов, все умеют хорошо играть, все умеют подавать, - цитирует ТАСС Звонареву. - Раньше можно было находиться не в очень хорошей физической форме и выигрывать матчи только за счет того, что ты опытнее, то сейчас на любом турнире надо начинать играть уже с первого матча.

Звонарева добавила, что если раньше сложнее было играть с соперницами, которые находились на верхних строчках рейтинга WTA, то сейчас опасность представляют все, кто находится ниже 50-й или даже 100-й строчки.