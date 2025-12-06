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6 декабря 2025, 17:18

Звонарева и Золотарева вышли в финал парного турнира W100 в Дубае

Анастасия Пилипенко

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарева и 498-я ракетка мира россиянка Рада Золотарева вышли в финал парного турнира W100 в Дубае.

В полуфинале они обыграли пару из Индии Шривалли Бхамидипати/Анкита Райна (3:6, 7:5, (10:3).

В финале 41-летняя Звонарева и 17-летняя Золотарева сыграют с победительницами матча Оливия Гадеки (Австралия)/Мика Стойсавлевич (Великобритания) — Синьюй Гао (Китай)/Мананчэйа Савангкаев (Таиланд).

Ранее Звонарева вышла в финал одиночного турнира.

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Теннис
Вера Звонарева
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