Звонарева уступила Марцинко в финале турнира ITF в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марцинко в финальном матче турнира ITF в Дубае — 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

41-летняя Звонарева провела первый турнир с лета 2024 года. На счету россиянки 28 титулов на уровне WTA в одиночном и парном разрядах. За карьеру она выиграла пять турниров «Большого шлема» (три — в паре, два — в миксте). Ее наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA — второе место, а в парном — седьмое.

На уровне ITF спортсменка всего завоевала пять титулов.