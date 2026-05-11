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11 мая, 21:33

Звонарева вышла во второй круг парного турнира в Риме

Руслан Минаев

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Риме.

В первом круге дуэт обыграл пару Андрея Клепач/Мию Като (Словения/Япония) со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 53 минуты.

Звонарева и Зигемунд сыграют с дуэтом Джессика Пегула/Сторм Хантер (США/Австралия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 312 293 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Мию Като/Андрея Клепач (Япония/Словения) — 7:5, 7:6 (7:4)

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Вера Звонарева
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