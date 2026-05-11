Звонарева вышла во второй круг парного турнира в Риме
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Риме.
В первом круге дуэт обыграл пару Андрея Клепач/Мию Като (Словения/Япония) со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 53 минуты.
Звонарева и Зигемунд сыграют с дуэтом Джессика Пегула/Сторм Хантер (США/Австралия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 312 293 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Мию Като/Андрея Клепач (Япония/Словения) — 7:5, 7:6 (7:4)
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