Хорватка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Акапулько, обыграв японку Мисаки Дои со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
За выход в четвертьфинал Векич поборется с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кристина Макхэйл (США, Q).
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия, 3) – Мисаки Дои (Япония) – 6:0, 6:3
Ван Яфань (Китай) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Мария Саккари (Греция, 6) – 7:5, 4:6, 6:0
Кэти Бултер (Великобритания) – Конни Перрин (Швейцария, Q) – 6:4, 7:5
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – Ирина Мария Бара (Румыния, Q) – 6:0, 6:2