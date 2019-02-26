Хорватка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Акапулько, обыграв японку Мисаки Дои со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

За выход в четвертьфинал Векич поборется с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кристина Макхэйл (США, Q).

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 3) – Мисаки Дои (Япония) – 6:0, 6:3

Ван Яфань (Китай) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Мария Саккари (Греция, 6) – 7:5, 4:6, 6:0

Кэти Бултер (Великобритания) – Конни Перрин (Швейцария, Q) – 6:4, 7:5

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – Ирина Мария Бара (Румыния, Q) – 6:0, 6:2