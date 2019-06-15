16:47 | Теннис — WTA

Векич вышла в финал турнира в Ноттингеме, выиграв у Марии два сета со счетом 6:0

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Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в финал турнира в Ноттингеме (Великобритания), обыграв в трех сетах представительницу Германии Татьяну Марию. Во втором и третьем сете немка не смогла взять ни одного гейма.

В финале Векич сыграет с победительницей противостояния Дженнифер Брэди (США) – Каролин Гарсия (Франция).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Донна Векич (Хорватия, 2) – Татьяна Мария (Германия, 9) – 5:7, 6:0, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nottingham/2019/

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