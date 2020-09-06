Векич в третьем круге US Open уступила Пиронковой

Хорватская теннисистка Донна Векич в третьем круге US Open уступила болгарке Цветане Пиронковой со счетом 4:6, 1:6.

Встреча длилась 1 час 6 минут. 18-я ракетка мира сделала 7 эйсов, совершила 9 двойных ошибок и не взяла ни одного брейк-пойнта. Болгарка дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла три брейк-пойнта из четырех.

В 1/8 финала Пиронкова встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) — Ализе Корне (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Цветана Пиронкова (Болгария) — Донна Векич (Хорватия, 18) — 6:4, 6:1