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Сегодня, 03:05

Векич сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла бразильянку Лауру Пигосси — 6:4, 6:1. Следующей соперницей хорватки будет российская теннисистка Вероника Кудерметова.

Также во второй круг вышли итальянка Мартина Тревизан, канадка Эжени Бушкар и Елена Рыбакина из Казахстана.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Кайла Дэй (США, Q) — 7:5, 6:3

Донна Векич (Хорватия, WC) — Лаура Пигосси (Бразилия, LL) — 6:4, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Донна Векич
Елена Рыбакина
Эжени Бушар
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