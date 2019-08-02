Векич обыграла Азаренко во втором круге турнира в Сан-Хосе

Хорватка Донна Векич одержала победу над белорусской Викторией Азаренко (6:4, 6:3) в матче второго круга турнира WTA в Сан-Хосе (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.

В параллельной игре американка Аманда Анисимова оказалась сильнее своей соотечественницы Мэдисон Бренгл (6:2, 6:2).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 876 183 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия, 5) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:4, 6:3

Аманда Анисимова (США, 4) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:2, 6:2