Векич на турнире в Палермо проиграла 156-й ракетке мира
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156-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто во втором круге турнира в Палермо (Италия) обыграла хорватку Донну Векич — 6:2, 6:4. На счету итальянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 9. У ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 1 брейк-пойнт из 5.
За право выйти в полуфинал итальянка сразится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Лаура Зигемунд (Германия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — Донна Векич (Хорватия, 6) — 6:2, 6:4
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