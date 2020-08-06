Векич на турнире в Палермо проиграла 156-й ракетке мира

156-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто во втором круге турнира в Палермо (Италия) обыграла хорватку Донну Векич — 6:2, 6:4. На счету итальянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 9. У ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 1 брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал итальянка сразится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Лаура Зигемунд (Германия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — Донна Векич (Хорватия, 6) — 6:2, 6:4