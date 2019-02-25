Вау! Просто посмотрите на Шарапову на вечеринке "Оскара"

Россиянка Мария Шарапова опубликовала новый пост в своем Инстаграме. На нем теннисистка присутствует на постоскаровской вечеринке Vanity Fair.

- Смеюсь, потому что потребовалась армия, чтобы подготовиться к вечеринке, - написала Шарапова в своем Инстаграме.

Напомним, Шарапова снялась с супертурнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы правого плеча. Спортсменка третий раз в сезоне отказалась от участия в соревнованиях по состоянию здоровья. Напомним, что теннисистка также снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу четвертьфинального матча с Ариной Соболенко из-за боли в бедре, после чего дошла до четвертого круга на Australian Open.

Травма правого плеча не позволила пятикратной победительнице турниров "Большого шлема" сыграть против Дарьи Касаткиной на St. Petersburg Ladies Trophy в конце января.