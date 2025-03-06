Грачева победила Квитову и сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Француженка Варвара Грачева победила Петру Квитову из Чехии в матче первого круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) — 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. Грачева сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. У Квитовой 2 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Грачева получила гражданство Франции в марте 2023 года, до этого она выступала за Россию.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Грачева сыграет против россиянки Мирры Андреевой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 4:6, 6:3, 6:4