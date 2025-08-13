Грачева обыграла Мухову и вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати

Теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, переиграла Каролину Мухову из Чехии в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 24 минуты. 25-летняя француженка подала 3 раза навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующей соперницей Грачевой будет Элла Зайдель из Германии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Варвара Грачева (Франция, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 6:2, 6:4