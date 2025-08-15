Грачева вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, обыграла немку Эллу Зайдель в четвертом круге турнира в Цинциннати — 2:6, 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 55 минут. 25-летняя Грачева подала 4 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 8 двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующая соперница Грачевой определится в матче Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

