15 августа, 00:23

Грачева вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, обыграла немку Эллу Зайдель в четвертом круге турнира в Цинциннати — 2:6, 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 55 минут. 25-летняя Грачева подала 4 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 8 двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующая соперница Грачевой определится в матче Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Варвара Грачева (Франция, Q) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 2:6, 6:1, 6:1

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
