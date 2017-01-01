Ваня Кинг – во втором круге в Шэньчжэне, Воскобоева проиграла Пиронковой

Американка Ваня Кинг в трех сетах одолела Марию Саккари в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне. В другом поединке ее соотечественница Элисон Риске победила хозяйку корта Чжу Линь. В следующем раунде она встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии, обыгравшей представительницу Казахстана Галину Воскобоеву.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кинг (США) – Саккари (Греция) – 2:6, 6:1, 6:2

Риске (США, 8) – Чжу Линь (Китай, WC) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Пиронкова (Болгария) – Воскобоева (Казахстан) – 6:4, 5:7, 6:3

Кирстя (Румыния) – Кучова (Словакия) – 6:3, 4:6, 6:4