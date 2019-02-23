Ван Уйтванк стала соперницей Александровой по полуфиналу турнира в Будапеште

Бельгийка Элисон Ван Уйтванк в четвертьфинале турнира WTA в Будапеште обыграла украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале она встретится с Екатериной Александровой из России. За вторую путевку в финал поспорят россиянка Анастасия Потапова и чешка Маркета Вондрушова.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 1) - Катерина Козлова (Украина) - 3:6, 6:1, 6:4