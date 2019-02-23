Ван Уйтванк стала соперницей Александровой по полуфиналу турнира в Будапеште

Бельгийка Элисон Ван Уйтванк в четвертьфинале турнира WTA в Будапеште обыграла украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:1, 6:4.
В полуфинале она встретится с Екатериной Александровой из России. За вторую путевку в финал поспорят россиянка Анастасия Потапова и чешка Маркета Вондрушова.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 1) - Катерина Козлова (Украина) - 3:6, 6:1, 6:4
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