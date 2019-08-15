В третьем круге турнира в Цинциннати Кузнецова сыграет со Стивенс

Американка Слоан Стивенс во втором круге турнира в Цинциннати оказалась сильнее представительницы Казахстана Юлии Путинцевой — 2:6, 6:4, 6:3. В третьем круге она станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой, ранее обыгравшей украинку Даяну Ястремскую.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:4, 6:3