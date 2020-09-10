В октябре в Остраве состоится турнир WTA

WTA добавила в календарь женский турнир в Остраве (Чехия), сообщает Open Court.

Соревнования пройдут на покрытии хард и начнутся 19 октября. Призовой фонд турнира составит 528 тысяч долларов.

Ранее в Остраве состоялся мужской турнир серии «Челленджер», победителем которого стал россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале немца Оскара Отте (6:4, 6:2).

Сезон в WTA-туре был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в августе турниром в Палермо (Италия).