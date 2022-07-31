В ФТР прокомментировали поражение Потаповой в финале турнира в Праге

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Анастасии Потаповой в финале турнира в Праге. 21-летняя россиянка в двух сетах уступила представительнице Чехии Марии Боузковой — 0:6, 3:6.

«Когда проигрываешь с таким счетом, то у тебя не получается ничего, не получается навязать борьбу, не получается показать ту игру, которая тебе помогала выигрывать до этого. У Насти была успешная серия: два полуфинала и один финал. Думаю, что эта серия — хороший результат. Все видят, что она может играть и выигрывать турниры», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.