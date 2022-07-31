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Сегодня, 16:01

В ФТР прокомментировали поражение Потаповой в финале турнира в Праге

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Анастасии Потаповой в финале турнира в Праге. 21-летняя россиянка в двух сетах уступила представительнице Чехии Марии Боузковой — 0:6, 3:6.

«Когда проигрываешь с таким счетом, то у тебя не получается ничего, не получается навязать борьбу, не получается показать ту игру, которая тебе помогала выигрывать до этого. У Насти была успешная серия: два полуфинала и один финал. Думаю, что эта серия — хороший результат. Все видят, что она может играть и выигрывать турниры», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Анастасия Потапова
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Потапова крупно проиграла в финале турнира в Праге
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