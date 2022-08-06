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Сегодня, 12:39

В ФТР отреагировали на выход Касаткиной и Кудерметовой в полуфинал турнира в Сан-Хосе

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход в полуфинал турнира в Сан-Хосе российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой.

«Мне кажется, что это отличное начало американской серии и для Даши, и для Вероники. Они набрали нужный функционал, нужную форму. Мне кажется, что те результаты, которые мы сейчас видим, вселяют оптимизм, что они могут играть так, как сами от себя ожидают. И Даша, и Вероника могут претендовать на победы вы турнирах самого высокого уровня», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В полуфинале турнира в Сан-Хосе 25-летняя Касаткина сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадоса. В свою очередь, Кудерметова в полуфинале соревнований в США сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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