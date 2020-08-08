В финале турнира в Палермо сыграют эстонка Контавейт и француженка Ферро
8 августа 2020, 22:09
Эстонка Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Палермо выиграла у первой «сеяной» Петры Мартич.
В другом полуфинале француженка Фиона Ферро одолела Камилу Джорджи.
Турнир в Палермо — первый после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Петра Мартич (Хорватия, 1) — 6:2, 6:4
Фиона Ферро (Франция) — Камила Джорджи (Италия) — 2:6, 6:2, 7:5
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