В финале турнира в Палермо сыграют эстонка Контавейт и француженка Ферро

Эстонка Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Палермо выиграла у первой «сеяной» Петры Мартич.

В другом полуфинале француженка Фиона Ферро одолела Камилу Джорджи.

Турнир в Палермо — первый после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Петра Мартич (Хорватия, 1) — 6:2, 6:4

Фиона Ферро (Франция) — Камила Джорджи (Италия) — 2:6, 6:2, 7:5