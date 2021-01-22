Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

В Австралии разгорелся скандал из-за ордена для Маргарет Корт. Она выступает против однополых браков

08:43
Маргарет Корт. Фото Reuters
Маргарет Корт. Фото Reuters

Многие австралийские политики осудили решение наградить великую теннисистку Маргарет Корт высшей наградой страны — орденом Австралии. В 1960-х и 1970-х года Корт выиграла 24 титула на турнирах «Большого шлема» — это лучшее достижение в истории женского тенниса.

При этом 78-летняя ветеранка спорта многократно выступала против однополых браков и осуждала трансгендеров, что идет вразрез с государственной политикой Австралии.

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс выразил свое несогласие с награждением Корт, заявив, что ее взгляды являются «позорными, вредными и ненавистническими, и не разделяются большинством жителей страны», сообщает AAP.

Орден Австралии присуждается австралийцам за «выдающиеся достижения и заслуги в служении стране и человечеству в целом».

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир