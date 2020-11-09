Победительница юниорского Уимблдона россиянка Софья Жук в интервью «СЭ» объяснила причины завершения теннисной карьеры в 20 лет.

— С 15 лет у меня большие проблемы со спиной. Из-за постоянных травм и мотаний по врачам я очень устала ментально. Ты часами торчишь на массаже, физиопроцедурах, терпишь боль... Прошло уже полтора года, как я не играю, а я до сих пор от этого не отошла.

— И ни капли не скучаете по теннису? Вы ведь с пяти лет часами торчали на корте!

— По торчанию на корте? Точно нет! Когда ты весь день только и делаешь, что играешь в теннис... Нет, когда я об этом думаю — то совсем не скучаю.

— Столько травм и психологическая усталость — это связано с тем, что вас излишне нагружали в юном возрасте?

— Однозначно. Мне было 15, я играла со взрослыми, но мое тело не было к этому готово. Это природа, и как бы ты ни был талантлив, против нее не пойдешь. В 15 лет я была маленькой, худенькой, у меня еще мышц-то толком не было. Сначала организм еще как-то успевал восстанавливаться, но потом я посыпалась.

— Чья это была вина, можно было предотвратить все эти травмы?

— У меня от природы слабые кости, поэтому, когда я была маленькой и занималась в «Лужниках» — нет, там никто не мог этого знать. Тренер виноват если только в том, что уже когда мне было 19, я жаловалась на боль, а он продолжал давить. Хотя я уже была взрослой и довольно осознанной, и если я говорила, что чего-то не могу, то так оно и было. (Наталья Марьянчик)

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