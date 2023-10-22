«Урал» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Урала» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Шеттине.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков.