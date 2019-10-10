Уотсон уверенно обыграла Ван Цян во втором раунде турнира в Тяньцзине
10:51
Британская теннисистка Хизер Уотсон выиграла у китаянки Ван Цян (6:3, 6:0) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Китайская теннисистка была посеяна под вторым номером.
Матч продолжался один час и восемь минут. В четвертьфинале соперницей Уотсон станет полячка Магда Линетт.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хизер Уотсон (Великобритания) — Ван Цян (Китай, 2) — 6:3, 6:0
Магда Линетт (Польша, 8) — Куруми Нара (Япония, Q) — 4:0 отказ 2-го игрока
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