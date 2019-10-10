Уотсон уверенно обыграла Ван Цян во втором раунде турнира в Тяньцзине

Британская теннисистка Хизер Уотсон выиграла у китаянки Ван Цян (6:3, 6:0) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Китайская теннисистка была посеяна под вторым номером.

Матч продолжался один час и восемь минут. В четвертьфинале соперницей Уотсон станет полячка Магда Линетт.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хизер Уотсон (Великобритания) — Ван Цян (Китай, 2) — 6:3, 6:0

Магда Линетт (Польша, 8) — Куруми Нара (Япония, Q) — 4:0 отказ 2-го игрока