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Умер бывший тренер Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет, сообщает журналист Sports Interactive Джон Вертхайм.

Причины смерти специалиста не уточняются.

Лэнсдорп был одним из первых тренеров Марии Шараповой, также он работал с Анастасией Мыскиной, Анной Чакветадзе, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт, Эжени Бушар и другими известными теннисистами.

В общей сложности подопечные Лэнсдорпа выиграли 24 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

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