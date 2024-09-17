Умер бывший тренер Шараповой и Мыскиной Роберт Лэнсдорп

Американский тренер по теннису Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет, сообщает журналист Sports Interactive Джон Вертхайм.

Причины смерти специалиста не уточняются.

Лэнсдорп был одним из первых тренеров Марии Шараповой, также он работал с Анастасией Мыскиной, Анной Чакветадзе, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт, Эжени Бушар и другими известными теннисистами.

В общей сложности подопечные Лэнсдорпа выиграли 24 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.