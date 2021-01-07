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Допинг

Украинская теннисистка Ястремская сдала положительный допинг-тест

19:05
Даяна Ястремская. Фото WTA
Даяна Ястремская. Фото WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITF. 24 ноября 2020 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.

В пробе спортсменки обнаружены метаболиты местеролона. На данный момент она еще не обжаловала свое отстранение.

20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 3 турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.

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