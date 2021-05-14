Украинская теннисистка Ястремская объяснила положительный допинг-тест сексом с бывшим парнем

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, почему ее допинг-проба дала положительный результат. 24 ноября 2020 года в допинг-тесте спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона.

По информации Der Spiegel, Ястремская заявила, что запрещенный препарат попал в ее организм после секса с бывшим парнем. Молодой человек отрицает заявление девушки. Также он сообщил, что ее отец просил его взять вину на себя.

3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию теннисистки по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

20-летняя Ястремская за свою карьеру выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.