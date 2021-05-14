Украинская теннисистка Ястремская объяснила положительный допинг-тест сексом с бывшим парнем
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, почему ее допинг-проба дала положительный результат. 24 ноября 2020 года в допинг-тесте спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона.
По информации Der Spiegel, Ястремская заявила, что запрещенный препарат попал в ее организм после секса с бывшим парнем. Молодой человек отрицает заявление девушки. Также он сообщил, что ее отец просил его взять вину на себя.
3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию теннисистки по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.
20-летняя Ястремская за свою карьеру выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.
Дополнительная информация:
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fsport%2Ftennis%2Ftennis-profispielerin-dayana-yastremska-doping-durch-sex-a-9738db0f-0002-0001-0000-000177514655&ref=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2F
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю