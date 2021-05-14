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Допинг

Украинская теннисистка Ястремская объяснила положительный допинг-тест сексом с бывшим парнем

20:38
Даяна Ястремская. Фото Instagram
Даяна Ястремская. Фото Instagram
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, почему ее допинг-проба дала положительный результат. 24 ноября 2020 года в допинг-тесте спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона.

По информации Der Spiegel, Ястремская заявила, что запрещенный препарат попал в ее организм после секса с бывшим парнем. Молодой человек отрицает заявление девушки. Также он сообщил, что ее отец просил его взять вину на себя.

3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию теннисистки по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

20-летняя Ястремская за свою карьеру выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.

Дополнительная информация:

https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fsport%2Ftennis%2Ftennis-profispielerin-dayana-yastremska-doping-durch-sex-a-9738db0f-0002-0001-0000-000177514655&ref=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2F

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