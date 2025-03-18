Теннис
18 марта, 17:39

Украинская теннисистка Вакуленко рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера

Руслан Минаев
Бывшая теннисистка Юлия Вакуленко
Юлия Вакуленко.
Фото Getty Images

Бывшая украинская теннисистка Юлия Вакуленко рассказала о том, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны тренера.

По словам спортсменки, он ограничивал круг ее общения, самостоятельно занимаясь бронированием отелей. Вакуленко утверждает, что во время «Ролан Гаррос» по его решению они жили в одной комнате. Теннисистка уточняет, что между ними был физический контакт.

«Это продолжалось с 15 до 18 лет, ему было чуть больше 40, у него двое детей и жена. Он говорил, что очень любит меня, что я его девушка, его чемпионка. По сути я стала его собственностью, у меня не было нормальной жизни», — цитирует Вакуленко L'Equipe.

Отмечается, что тренер украинки ранее входил в топ-50 мирового рейтинга в 1980-х.

Вакуленко завершила карьеру в 2011 году. Ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в 4-й круг на US Open-2007, на «Ролан Гаррос» она дважды пробивалась в 3-й круг — в 2003-м и 2006-м.

За карьеру Вакуленко выиграла семь турниров ITF и один раз выходила в финал турнира WTA в Квебеке (проиграла американке Линдсей Дэвенпорт (4:6, 1:6).

