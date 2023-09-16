Украинская теннисистка пожала руку экс-россиянке Путинцевой и проигнорировала Калинскую после финала в Осаке

Украинская теннисистка Надежда Киченок не пожала руку россиянке Анне Калинской после финала парного турнира WTA 250 в Осаке.

Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам в финале обыграла Калинскую и Юлию Путинцеву со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

После матча украинка пожала руку только Путинцевой, выступающей под флагом Казахстана, но не стала обмениваться рукопожатием с россиянкой. Отметим, что Путинцева до 2012 года выступала за Россию, а затем сменила спортивное гражданство.