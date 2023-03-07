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Украинская теннисистка Костюк объяснила отказ пожать руку россиянке Грачевой

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Теннисистка Марта Костюк
Марта Костюк.
Фото Global Look Press

Теннисистка Марта Костюк призналась, что заранее обговорила с организаторами турнира в Остине, что откажется от традиционных рукопожатий с Варварой Грачевой, информирует РИА Новости со ссылкой на портал «Большой теннис Украины».

После финала турнира, в котором Костюк обыграла Грачеву, теннисистки не пожали друг другу руки, не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью и отказались от традиционного совместного фото с призами.

Варвара Грачева. Никаких рукопожатий. Украинка Костюк проявила неуважение к россиянке Грачевой после финала в Остине

«Мое поведение было продумано заранее, — сказала Костюк. — Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом. Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас».

На Открытом чемпионате США 2022 года Костюк отказалась пожимать руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230307/tennis-1856482646.html
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