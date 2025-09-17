Украинская теннисистка Свитолина — об отстранении России: «Нужны более жесткие меры»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«Это решение спортивных организаций. Некоторые говорят, что спорт вне политики, но если он используется как пропаганда, то это не так. Нельзя продвигать это через спортсменов. Уже были сделаны шаги — запретили флаги, ограничили участие, однако нужны более жесткие меры, — приводит слова Свитолиной RT со ссылкой на AS.

Ранее глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что сборная России намерена выступить на Олимпиаде-2028 во всех видах спорта в полном составе.