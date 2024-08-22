Украинка Свитолина не пожала руку сменившей гражданство Аванесян

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Элине Аванесян, недавно сменившей гражданство на армянское, на турнире в Монтеррее (Мексика).

Украинка одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:3. После игры она отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей. В третьем круге Свитолина сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Аванесян объявила о смене спортивного гражданства в начале августа. Ранее 21-летняя спортсменка представляла Россию.