Украинка Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире в Штутгарте.

22-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что получила травму и не сумеет выступить на турнире. В первом круге Костюк должна была сыграть против россиянки Мирры Андреевой.

«К сожалению, травма, которую я получила во время последнего матча Кубка Билли Джин Кинг, не позволит мне восстановиться вовремя, и в этом году я не смогу сыграть в Штутгарте. Прошу прощения у фанатов и очень благодарю за вашу поддержку. Надеюсь увидеть всех вас в Штутгарте в следующем году», — написала Костюк.

В прошлом году Костюк вышла в финал турнира в Штутгарте, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (2:6, 2:6).